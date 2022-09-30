لندن 04 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 30 سبتمبر 2022 م واسأعلنَ مكتبُ الإحصاء الوطني البريطاني اليوم، أن الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة ارتفع بنسبة 0.2٪ في الربع الثاني (من أبريل إلى يونيو) 2022م، بعد أن أشارَ في تقديرات سابقة إلى انكماشه بنسبة 0.1% خلال الربع الثاني.وتعني هذه الزيادة الطفيفة أن المملكة المتحدة ربما لا تعاني من الركود في الوقت الحالي، كما حذَّر بنك إنجلترا سابقًا من أن البلاد ستدخل رسمياً في حالة ركود بحلول نهاية الشهر.// انتهى //21:42ت م0093