الرياض 04 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 30 سبتمبر 2022 م واسأكدت ندوة "فنون العمارة التونسية: إرث عشرة قرون من الحضارات"، بمعرض الرياض الدولي للكتاب 2022، أن العمارة القيروانية أسهمت في نشر الحضارة العربية والإسلامية في بلاد المغرب العربي.وناقشت الندوة التي أدارها الدكتور فوزي محفوظ - بحضور الباحث في التراث والتاريخ والعمارة جهاد صويد، والمختص في العمارة والنقوش الإسلامية لطفي عبد الجواد- تأثير الطراز العمراني لمسجد عقبة بن نافع بمدينة القيروان التونسية في الفنون المعمارية لبعض دول القارة الأفريقية وبلاد المغرب المغربي، حيث شكَّل عبر الأزمان مركز إشعاع ثقافي وحضاري، إلى جانب مكانته الدينية منذ الفتح الإسلامي.وتحلُّ تونس ضيفَ شرف في معرض الرياض الدولي للكتاب في دورته الحالية، التي تقام من 29 سبتمبر حتى 8 أكتوبر، في مقر المعرض بواجهة الرياض، تحت شعار "فصول الثقافة"، وسط مشاركة 1200 دار نشر من 32 دولةً.// انتهى //22:50ت م0103