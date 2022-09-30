الدمام 04 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 30 سبتمبر 2022 م واسواصلت فرق الخليج ومضر والصفا حصدها العلامة الكاملة ورفعَت رصيدها إلى 8 نقاط، بعد فوزها اليوم، ضمن الجولة الرابعة من بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد، حيث انتصر الخليج على الوحدة بنتيجة (36-29)، فيما فاز مضر على المحيط بنتيجة (31-19)، وأستطاع الصفا التفوق على النور بنتيجة (29-27).وفي باقي مباريات الجولة التي جرت اليوم، حقق الزلفي الفوز على الابتسام بنتيجة (31-25)، وتلقَّى القارة الخسارة من الأهلي بنتيجة (27-32).ومن المقرَّر أن تختتمَ مباريات الجولة يوم غداً السبت، بمواجهة الترجي مع الهدى، عند تمام الساعة الثالثة مساءً، على صالة مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية بالقطيف.// انتهى//22:51ت م0104