الرياض / 4 ربيع الأول 1444ه واساستعرضت سلطنة عمان من خلال مشاركة وزارة الثقافة والرياضة والشباب العمانية في معرض الرياض الدولي للكتاب ٢٠٢٢م أبرز مخطوطاتها التي تمتد لآلاف السنين وتبلغ حوالي ٥٠٠٠ مخطوط، من خلال تقديم نبذة عن أقدم وأندر مخطوط عماني منذ أكثر من ٩٠٠ سنة بعنوان "مخطوط السير والجوابات" تم الانتهاء من نسخه في جمادى الأولى عام ٥٣١ هجري ويحوي سيرًا لعلماء أهل عمان الأوائل ومسائل وجوابات فقهية.وأشارت الوزارة إلى "مصحف القراءات السبع" الذي يعدُّ أيضًا من نوادر المخطوطات العمانية للخطاط عبدالله بن بشير الحضرَمي -أَحد علماء صحَار في القرن الثاني عشر للهجرة-، وهو عبارة عن مخطوط يشتَمِل على نص القُرآن كاملاً، مع القراءاتِ السبْع في حَواشيه، ويبتدئُ كُل جزءٍ من أجزاء القرآن الكريم في الصفْحَة اليُسرى من المصحف، مُوَزَّعًا على ٨ ورقات أي ١٦ صفحةً، ليُصبح عددُ أوراقِ المصحف 240 ورقةً، وتَحتَوِي الصفحةُ الواحدة منه على ١٥ سطرًا.وكان الحضرَمي بارعًا في تنسيق الصفحات والأسطر، إذ تبدأ كلُّ صفحة بأولِ آية وتَخْتِمُ بنهاية آية، والحرفُ الأول الذي يبدأ به السطرُ الأول هو الحرف نفسه الذي يبدأ به السطر الأخير في الصفحة، كما أن أولَ حرفٍ من السطر الثاني من أعلى الصفحة هو أول حرف من السطر الثاني من أسفلها، وهكذا بقية الأسطرِ، ويستمر التنسيق بِهَذا التناظُرِ في بقية الصفحات؛ أما السطر الثامن الذي يأتي في وسط الصفحة اليُمْنَى فإنَّ أوّلَ حرفٍ منه هو الحرف نفسه في أول السطر الثامن من الصفحة اليُسرى، وخلافًا لما هُو سائدٌ في كتابة المصاحف، غَيْرَ أنّ حُسنَ خَطِّه ووُضوحه وجَمَالِيَّته فَريدة.كما عرض الجناح العماني الكتب المستمدة من المخطوطات والمصادر الأم التي كتبها أشهر المؤلفين العمانيين في جميع المجالات مثل: التاريخ والأدب واللغة العربية والفقه والفلسفة وعلم البحار والطب والمجالات العلمية.// انتهى//22:55ت م0105