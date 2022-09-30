واشنطن 04 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 30 سبتمبر 2022 م واسوافق الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، على إعلان وقوع كارثة كبرى في ولاية فرجينيا جراء الفيضانات والانهيارات الطينية التي اجتاحت البلاد في الفترة من 13 يوليو إلى 14 يوليو.وأفاد البيت الأبيض، في بيان صحفي اليوم، بأن الرئيس الأمريكي أمر بتقديم مساعدات فدرالية لتكملة جهود التعافي الحكومية والمحلية في المناطق المتضررة.وأكد البيت الأبيض، أن إجراء الرئيس الأمريكي يتيح التمويل الفيدرالي للكومنولث والحكومات المحلية المؤهلة وبعض المنظمات غير الربحية الخاصة على أساس تقاسم التكاليف لأعمال الطوارئ وإصلاح أو استبدال المرافق التي تضررت من الفيضانات والانهيارات الطينية في مقاطعات بوكانان وتازويل.وأوضح أنه بحسب إجراء الرئيس يعين مدير الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ دين كريسويل، وتشارلز مونرو من وزارة الأمن الداخلي كمسؤولي التنسيق الفيدرالي لعمليات الإنعاش الفيدرالية في المناطق المتضررة.// انتهى //23:13ت م0108