الأمم المتحدة 04 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 30 سبتمبر 2022 م واسأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن قلقه العميق إزاء تقارير حول قصف عشوائي وسقوط ضحايا خلال الصراع المستمر في شمال إثيوبيا، مشدداً على أنه لا يمكن التوصل إلى السلام المستدام عبر العمل العسكري.وجدد غوتيريش، في بيان صحفي للمتحدث باسمه ستيفان دوجاريك اليوم، دعوته إلى وقف الأعمال العدائية فوراً، مع ضرورة نأي دول المنطقة بنفسها عن الصراع ومضي الأطراف قدماً في عملية الوساطة التي يقودها الاتحاد الأفريقي.وأكد بأن استمرار الصراع يعرّض سلامة المدنيين للخطر، وتسليم المساعدات الإنسانية التي تمسّ الحاجة إليها واستقرار القرن الأفريقي الأوسع.// انتهى //23:14ت م0109