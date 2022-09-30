نيويورك 04 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 30 سبتمبر 2022 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية انخفاضاً اليوم، بعد إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 500.10 نقطة إلى 1.71% ليغلق عند 28725.51 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً 54.85 نقطة إلى 1.51% ليغلق عند 3585.62 نقطة.وسجل المؤشر ناسداك المجمع تراجعاً عند 161.89 نقطة إلى 1.51% بواقع 10575.62 نقطة.// انتهى //23:25ت م0113