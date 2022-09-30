المنامة 04 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 30 سبتمبر 2022 م واسدانت مملكة البحرين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركزاً تربوياً في مدينة كابل بأفغانستان، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.وأعربت وزارة الخارجية البحرينية عن بالغ التعازي وصادق المواساة لأسر وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين جراء هذا العمل الإرهابي الذي يتنافى مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية.// انتهى //23:25ت م0114