الرياض 04 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 30 سبتمبر 2022 م واسواصلت فرق الخليج ومضر والصفا حصدها العلامة الكاملة ورفع رصيدهم إلى 8 نقاط، بعد فوزهم اليوم ضمن الجولة الرابعة من بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد، حيث انتصر الخليج على الوحدة بنتيجة 36-29، فيما فاز مضر على المحيط بنتيجة 31-19، واستطاع الصفا التفوق على النور بنتيجة 29-27.وفي باقي مباريات الجولة التي جرت اليوم، حقق الزلفي الفوز على الابتسام بنتيجة 31-25، وتلقى القارة الخسارة من الأهلي بنتيجة 27-32.وتختتم مباريات الجولة يوم غد بمواجهة الترجي مع الهدى، عند تمام الساعة الثالثة مساءً، على صالة مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية بالقطيف.// انتهى //23:28ت م0116