الرياض 05 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 01 أكتوبر 2022 م واساختتم المنتخب السعودي الأول للسيدات لكرة القدم المرحلة الثانية من برنامجه الإعدادي، تحضيرًا للمنافسات الرياضية المقبلة، وهي المرحلة التي تخللتها مباراتان وديتان أمام منتخب بوتان.وجاءت نتائج المواجهتين الوديتين بالتعادل الإيجابي 3-3 في المباراة الأولى، فيما انتهت المواجهة الثانية بفوز منتخب بوتان بنتيجة 4-2.وكان المنتخب بدأ المرحلة الأولى بمعسكرٍ إعدادي بمدينة سالفدن النمساوية استمر لمدة 15 يومًا، قبل أن ينتقل إلى أبها بمعسكرٍ امتدّ لـ17 يومًا.وقالت مدربة المنتخب، الألمانية مونيكا ستاب أن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي حققت جميع أهدافها، مشيرة إلى أن الجهاز الفني كان يبحث عن رفع المستوى البدني والفني للاعبات طوال الفترة التي سبقت مواجهتي بوتان، من خلال الاحتكاك بالمنتخبات التي تمتلك خبرة كبيرة في المباريات الدولية، معربة عن طموحها في دخول المنتخب في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بشكلٍ رسمي.وأضافت: "لقد كانت فترة إيجابية زادت من مستوى الانسجام بين اللاعبات، والاعتياد على مستوى عالٍ من التنافس في مثل هذه المباريات، وهو أمرٌ سيتطوّر أكثر فأكثر مع بدء الدوري الممتاز، ودوري الدرجة الأولى الشهر المقبل، في خطوة إيجابية خاصة مع دخول أندية رسمية للتنافس، ووجود أجهزة فنية وإدارية على أعلى مستوى".// انتهى //01:11ت م0004