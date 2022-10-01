ميامي 05 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 01 أكتوبر 2022 م واساجتاح الإعصار "إيان" اليابسة في ولاية ساوث كارولينا الأمريكية عصر الجمعة.ونجم عن الإعصار "إيان" دمار على طول ساحل جنوبي غرب فلوريدا كإعصار من الفئة الرابعة وعبر الولاية كعاصفة استوائية.واشتدت العاصفة في وقت لاحق لتتحول إعصارا أثناء اتجاهه إلى ساحل كارولينا.ومن المتوقع حدوث تأثيرات الإعصار وهبوب عواصف مهددة للحياة على ساحل كارولينا في وقت لاحق ، وفقا لآخر تقارير المركز الوطني للأعاصير.// انتهى //02:00ت م0005