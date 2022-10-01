كاراكاس 05 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 01 أكتوبر 2022 م واسلقي ثمانية أشخاص على الأقل مصرعهم في فيضانات اجتاحت مناطق واسعة من وسط وغرب فنزويلا.وقالت السلطات المحلية في بيان :" إنها انتشلت ثماني جثث اليوم بعد تعرض البلاد على مدى أيام لأمطار غزيرة أدت إلى ارتفاع منسوب مياه الأنهار وتسببت بتشكل فيضانات أودت بحياة ثماني أشخاص، في حين ما يزال ثلاثة أشخاص في عداد المفقودين".وأوضح مسؤولو هيئة الحماية المدنية بولاية تاتشيرا الغربية تضرر مناطق مختلفة في غرب البلاد ووسطها من الأمطار الغزيرة على مدى أسبوع على الأقل.// انتهى //03:41ت م0006