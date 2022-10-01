الدمام 05 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 01 أكتوبر 2022 م واستنطلق اليوم مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز لكرة اليد لدرجة الشباب بإقامة أربع مباريات، ستكون جميعها عند تمام الساعة الواحدة ظهراً.وسيلعب النور على صالته بسنابس مع المحيط، ويستضيف الصفا على صالته بصفوى نظيره الأهلي، ويحل القارة ضيفاً على الوحدة بصالته في مكة المكرمة، وستحتضن صالة مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية بالقطيف مواجهة الابتسام مع مضر.ومن المقرر أن تختتم مباريات الجولة يوم غد الأحد بلقاء الخليج مع الترجي عند تمام الساعة الثالثة عصرا على صالة نادي الخليج بسيهات.// انتهى //07:04ت م0011