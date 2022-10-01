سيئول 05 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 01 أكتوبر 2022 م واسسجلت كوريا الجنوبية 26960 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 24 مليونا و796 ألفا و14 إصابة، حسبما أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.وأوضحت الوكالة أيضا تسجيل 39 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 28 ألفا و445 حالة.// انتهى //07:20ت م0012