القاهرة ٠٥ ربيع الأول 1444 هـ الموافق ٠١ أكتوبر 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد وزيرة التعاون الدولي المصرية الدكتورة رانيا المشاط، أن بلادها استطاعت إبرام اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 20 مليار دولار، منها 5 مليارات دولار موجهة للقطاع الخاص مما يعكس أهمية دور شركاء التنمية الدوليين في فتح آفاق الفرص الاقتصادية للقطاع الخاص، وذلك خلال العامين الماضيين.ونشرت إدانة مصر التفجير الإرهابي الذي استهدف مركزًا تربويًا في غرب كابول بأفغانستان، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الضحايا الأبرياء.وواكبت صحف السبت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي ٩ فلسطينيين خلال مداهمات في الضفة الغربية المحتلة.وعرجت على إعراب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، عن أمله في أن تحقق القمة العربية المزمع انعقادها في الجزائر نوفمبر المقبل آمال وطموحات الشعوب العربية في مسائل الاستقرار والأمن والسلام والرخاء.وأنبأت صحف القاهرة في متفرقات أخرى عن تصاعد الأعمال العدائية في إقليم تيجراي شمال إثيوبيا.//انتهى//09:09ت م0013