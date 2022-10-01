الرباط 05 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 01 أكتوبر 2022 م واسأخبرت الصحف المغربية الصادرة اليوم، عن قرار المغرب إلغاء الشروط الصحية المفروضة على الراغبين في دخول البلاد، والتي كانت قد أقرت لمواجهة كوفيد 19.واهتمت صحف الرباط بموافقة البنك الأفريقي للتنمية بأبيدجان، على قرض بقيمة 199 مليون أورو للمغرب، لتمويل مشاريع زراعية، ولتعزيز قدرة زراعة الحبوب على الصمود.وتناقلت تحذيرات برنامج الأغذية العالمي من أن اليمن يواجه أسوأ حالة انعدام للأمن الغذائي، نتيجة ارتفاع التضخم العالمي، وتداعيات الأزمة الدولية الحالية.وسلطت الضوء على آثار الدمار الكبير الذي خلفه إعصار "أيان" في جنوب غرب ولاية فلوريدا الأمريكية، مشيرة إلى أن قوة العاصفة بدأت تضعف أمس، بعد أن خلفت فيضانات كارثية في عدد من مناطق الولاية.// انتهى //10:42ت م0015