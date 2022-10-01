إسلام آباد 05 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 01 أكتوبر 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تصريحات الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي الذي شكر قيادة المملكة العربية السعودية على ما تقدمه من دعم مستمر لإغاثة الشعب الباكستاني.واهتمت بتجديد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف دعوته للمجتمع الدولي بمساعدة بلاده في إعادة تأهيل المتضررين من الفيضانات.وسلطت صحف السبت الضوء على الجهود التي تبذلها الحكومة الباكستانية للسيطرة على التضخم وتحسين مؤشرات الاقتصاد.وتناقلت في الشأن الإقليمي أنباء التفجير الانتحاري الذي استهدف مؤسسة تعليمية في العاصمة الأفغانية كابل وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.وتابعت صحف إسلام آباد الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات ملاحقة الفلسطينيين في الضفة الغربية.// انتهى //11:07ت م0017