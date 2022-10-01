إسلام آباد 05 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 01 أكتوبر 2022 م واسلقي جندي باكستاني مصرعه جراء هجوم نفذته عناصر إرهابية من داخل الأراضي الأفغانية على نقطة حدودية باكستانية.وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني اليوم أن الإرهابيين أطلقوا النار في وقت متأخر من الليلة الماضية على نقطة حدودية باكستانية في مقاطعة كورام شمال غرب باكستان ما أدى إلى مقتل أحد الجنود المرابطين على تلك النقطة.وأضاف أن القوات الباكستانية ردت بقوة على مصدر الهجوم، وألحقت خسائر كبيرة في صفوف الإرهابيين الذين شنوا الهجوم.وأكد البيان على إدانة باكستان بشدة استخدام الإرهابيين أراضي أفغانستان للقيام بأنشطة ضدها.// انتهى //11:09ت م0018