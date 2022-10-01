تونس 05 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 01 أكتوبر 2022 م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم، بتأكيد الرئيس التونسي قيس سعيّد خلال لقائه السفير الإيطالي لدى تونس لورنزو فانارا، حرص تونس على إعطاء دفع أقوى للعلاقات الثنائية تخدم مصلحة البلدين.ونقلت تأكيد المتحدث باسم الحكومة التونسية نصر الدين النصيبي، أن وفد حكومي تونسي، سيلتقي الأسبوع القادم في واشنطن، ممثلين عن صندوق النقد الدولي.وكتبت صحف السبت عن عودة الخلاف السياسي بين الأطراف الليبية حول الانتخابات، بعدما تراجع المجلس الأعلى للدولة عن اتفاق مع البرلمان يقضي باستبعاد شروط الترشح إلى الرئاسة، من أجل تسهيل المرور إلى الانتخابات في البلاد.وتطرقت صحف تونس إلى إعلان عسكريين في بوركينا فاسو إقالة رئيس المجلس العسكري الحاكم اللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا، الذي تولى السلطة إثر انقلاب في نهاية شهر يناير، وكذلك إغلاق الحدود البرية والجوية، وتعليق العمل بالدستور وحل الحكومة والمجلس التشريعي الانتقالي.// انتهى //11:30ت م0019