الجزائر 05 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 01 أكتوبر 2022 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بتصريحات الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي في ختام زيارته للجزائر، معرباً فيها عن مساندة الجامعة لجهود الجزائر الرامية للمّ الشمل العربي والفلسطيني من خلال القمة العربية المزمع انعقادها 1 و2 نوفمبر المقبل.وسلطت الضوء على إعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن عبد الله باتيلي قد بدء في مباشرة مهامه رسمياً ممثلاً خاصاً جديداً للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ورئيساً للبعثة منذ 25 من سبتمبر الماضي.وتناقلت صحف الجزائر وقوع انقلاب عسكري في بوركينافاسو، مشيرة إلى نفي الرئاسة الانتقالية أمس حدوث أي محاولة انقلابية.// انتهى //11:34ت م0020