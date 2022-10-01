رام الله 05 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 01 أكتوبر 2022 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، ثلاثة فلسطينيين من مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال داهمت عدة أحياء في المدينة، واعتقلت ثلاثة فلسطينيين ، بعد أن داهمت منازل ذويهم، وفتشتها.وفي السياق ذاته اندلعت الليلة الماضية في محافظة جنين مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة سيلة الظهر، حيث أطلق جنود الاحتلال الأعيرة النارية وقنابل الغاز المسيلة للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق.// انتهى //12:31ت م0021