الدوحة 05 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 01 أكتوبر 2022 م واسأعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الذي استهدف مركزاً تربوياً غرب العاصمة الأفغانية كابل، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.وجددت وزارة الخارجية القطرية -في بيان اليوم- موقف دولة قطر الثابت الرافض للعنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب، معربةً عن تعازيها لذوي الضحايا ولحكومة وشعب أفغانستان وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.// انتهى //12:42ت م0025