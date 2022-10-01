سياسي / قطر تدين تفجيراً استهدف مركزاً تربوياً بأفغانستان
السبت 1444/3/5 هـ الموافق 2022/10/01 م واس
الدوحة 05 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 01 أكتوبر 2022 م واس
أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الذي استهدف مركزاً تربوياً غرب العاصمة الأفغانية كابل، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.
وجددت وزارة الخارجية القطرية -في بيان اليوم- موقف دولة قطر الثابت الرافض للعنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب، معربةً عن تعازيها لذوي الضحايا ولحكومة وشعب أفغانستان وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.
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