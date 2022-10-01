القاهرة 05 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 01 أكتوبر 2022 م واستنطلق في القاهرة غدًا فعاليات المنتدى العربي للمناخ - في نسخته الأولى - تحت شعار "معًا لتعزيز إسهام المجتمع المدني في العمل المناخي والاستدامة"، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند" ورئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية، وبمشاركة وزيرة البيئة المصرية الدكتورة ياسمين فؤاد، والأمين العام المساعد رئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة.وتتضمن أجندة المنتدى الذي يعقد على مدى يومين عدة محاور، منها تغير المناخ والاستدامة، وتغير المناخ وتأثيره على الفئات الأكثر عرضة للخطر، وتشجيع الابتكار لفائدة التكيف والتخفيف، وتغير المناخ والأنشطة الاقتصادية الهشة، ودمج المواطن والمجتمعات المحلية في العمل المناخي، ودور التغيير المنظومي في التحول الأخضر.وتقام فعاليات المنتدى الذي ينظم بالشراكة بين وزارة البيئة المصرية، وجامعة الدول العربية، وبرنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند"، والمجلس العربي للطفولة والتنمية، والشبكة العربية للمنظمات الأهلية، في إطار التحضيرات التي تجريها مصر لاستضافة أعمال قمة المناخ (cop27) التي سوف تنعقد خلال شهر نوفمبر المقبل في مدينة شرم الشيخ.// انتهى //13:09ت م0029