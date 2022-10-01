جدة 5 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 1 أكتوبر 2022 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس شي جينبينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.وقال الملك المفدى : "يطيب لنا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلدكم ،أن نبعث لفخامتكم أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة ، ولحكومة وشعب جمهورية الصين الشعبية الصديق اطراد التقدم والازدهار".// انتهى //13:42ت م0031