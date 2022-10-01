جدة 5 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 1 أكتوبر 2022 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس شي جينبينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.وقال سمو ولي العهد:" يسرني بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلدكم ، أن أعبر لفخامتكم عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة ، ولحكومة وشعب جمهورية الصين الشعبية الصديق المزيد من التقدم والازدهار".// انتهى //13:43ت م0032