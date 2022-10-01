الرياض 05 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 01 أكتوبر 2022 م واسأطلقت وزارة الثقافة أمس، مهرجان K-CON الكوري الذي تستضيفه المملكة للمرة الأولى ويستمر على مدى يومين في بوليفارد الرياض، بمشاركة 120 فناناً وفنانة يمثلون 14 فرقة كورية، قدموا ألواناً متنوعة من فنون الموسيقى والأزياء والأفلام الخاصة بكوريا، إضافة للمعرض المصاحب الذي أخذ الزوار في رحلة للتعرف على الثقافة الكورية.وتعرفَ الزوار من خلال "المعرض التفاعلي المصاحب" على طبيعة الحياة والثقافة الكورية من خلال الالتقاء بمتخصصين في مجالات متنوعة من الفنون الموسيقية والاستعراضية، إضافة لزيارتهم لقسم المنتجات والأزياء والأطعمة والمأكولات الكورية.وفي القسم المخصص لـ "لقاء الفنانين" بقاعة الفنان محمد العلي في البوليفارد، التقى الزوار مع عدد من الفرق تعرفوا خلالها على آخر أعمالهم ومستجدات مشاريعهم القادمة.يذكر بأن مهرجان K-CON الكوري يحتفي خلال إقامته في المملكة بمرور 10 أعوام على تأسيسه، حيث كانت انطلاقته عام 2012م من جنوب كاليفورنيا، ليتم استضافته فيما بعد في 8 مدن عالمية تمثل 4 قارات، وذلك خلال الأعوام الماضية، وحظي بتفاعل جماهيري كبير فاق المليون زائر.ويأتي حضور المهرجان إلى المملكة في إطار الاتفاقية التي وقعتها وزارة الثقافة مع شركة سي جي الكورية لتعزيز التبادل الثقافي الدولي، واستقطاب أبرز المهرجانات والمحافل العالمية إلى المملكة، للمساهمة في دعم القطاع الثقافي المحلي وتمكينه، وإثرائه بالأنشطة والفعاليات ذات القيمة النوعية.// انتهى //13:44ت م0033