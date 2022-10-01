جدة 5 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 1 أكتوبر 2022 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس محمد بخاري، رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.وأعرب سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية نيجيريا الاتحادية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //13:46ت م0036