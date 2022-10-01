إسلام آباد 05 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 01 أكتوبر 2022 م واسمددت واشنطن اتفاقاً لتعليق مدفوعات الديون عن باكستان بقيمة 132 مليون دولار، وذلك لمساعدة الحكومة الباكستانية في تجاوز الأزمة الاقتصادية الناجمة عن كارثة الفيضانات المدمرة.وقالت السفارة الأميركية لدى إسلام آباد في بيان اليوم، إن السفير الأميركي لدى باكستان دونالد بلوم وقّع اتفاقاً لتمديد الإعفاء من سداد مدفوعات القرض بموجب مبادرة مجموعة العشرين لتعليق خدمة الديون، مؤكداً حرص الولايات المتحدة على إعادة توجيه الموارد الحيوية في باكستان بهدف دعمها في التغلب على التحديات الصعبة التي تمر بها.يُذكر أن التمديد يتعلق باتفاق نادي باريس في أبريل 2020 لدعم 73 دولة ذات دخل منخفض خلال جائحة كورونا، والتي أعفت الولايات المتحدة بموجبها باكستان من سداد مستحقات عن ديون تبلغ 128 مليون دولار.// انتهى //13:49ت م0037