جدة 5 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 1 أكتوبر 2022 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس نيكوس أناستاسيادس، رئيس جمهورية قبرص، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.وأعرب سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية قبرص الصديق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //13:54ت م0039