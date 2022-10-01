إسلام آباد 05 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 01 أكتوبر 2022 م واسلقى عنصران إرهابيان مصرعهما خلال عملية نفذتها الشرطة الباكستانية في مدينة كراتشي عاصمة إقليم السند الجنوبي.وأوضح رئيس قسم مكافحة الإرهاب في شرطة كراتشي إعجاز شيخ في تصريح صحفي اليوم، أن العملية تم تنفيذها في ضوء معلومات استخباراتية، وأن الإرهابيين المستهدفين كانا مطلوبين لدى أجهزة الأمن منذ فترة لتورطهما في تنفيذ العديد من العمليات الإرهابية التي أدت إلى مقتل أبرياء.وأضاف أن أربعة من رجال الشرطة تعرضوا لإصابات بالغة خلال تبادل إطلاق النار مع الإرهابيين، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.وأكد شيخ، أن أجهزة الأمن تلاحق أربعة إرهابيين آخرين ينتمون إلى نفس الخلية الإرهابية التي ينتمي إليها القتيلان، مشيراً إلى أنه سيتم الكشف عن هوية القتيلين وعن المنظمة الإرهابية التي ينتميان إليها في وقت لاحق.// انتهى //13:55ت م0041