رفحاء 05 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 01 أكتوبر 2022 م واساستعرض مزارعون في محافظة رفحاء المنتجات الزراعية العضوية التي تنتجها تربة المحافظة بأنواعها المختلفة ، وذلك ضمن مهرجان بازار رفحاء الثاني الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة على مدى أربعة أيام.وقدم العارضون تعريفاً بالمنتجات والخيرات الزراعية العضوية المتنوعة التي تحتضنها تربة المحافظ ،والتركيز على إدراك الفائدة وأهمية هذا النوع من الزراعة ، الذي بدأ التوجه نحوه لما له من انعكاسات صحية وبيئية إيجابية ومفيدة، من خلال المحافظة على التربة والمياه والهواء من التلوث الناتج من استخدام المبيدات والأسمدة الكيمائية وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة غير المتجددة وتقليل الاعتماد على المواد المصنعة المضرة بصحة الإنسان وتنمية الحياة الفطرية وتقليل المخاطر التي يتعرض لها المزارعون والناجمة من استخدام الكيماويات الزراعية.// انتهى //15:57ت م0045