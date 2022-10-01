تبوك 05 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 01 أكتوبر 2022 م واستقيم الجمعية الخيرية للعمل التطوعي بمنطقة تبوك غداً، ملتقى التطوع بالمنطقة تحت عنوان "التطوع مسؤولية وتكامل"، بمشاركة عدد من مديري ومديرات القطاعات التطوعية بالمنطقة الحكومية والخاصة والقطاع الغير الربحي.ويهدف "الملتقى" الذي يستمر لمدة يومين بفندق جراند ميلينيوم تبوك إلى ترسيخ العمل التطوعي بمختلف جوانبه وإبراز التجارب النوعية في ضوء تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وتوحيد الجهود التطوعية وتنظيمها لتعزيز أواصر العمل بين وحدات التطوع في بمنطقة تبوك، إضافة إلى بناء جدارات القيادات وتعزيز الاستدامة في المشاريع التطوعية وقياس الأثر، ودور الإعلام الاجتماعي في إبراز الجهود التطوعية، إلى جانب دراسة الاحتياجات المجتمعية التي تحتاجها المنطقة لصناعة فرص تطوعية هامة ومؤثرة .وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد بن عبدالعزيز العوده بأن منطقة تبوك تواصل الريادة في تعزيز العمل التطوعي، من خلال الأعمال المتميزة التي تأتي في إطار المشاركة المجتمعية، وتماشيًا مع رؤية المملكة 2030 بتحفيز التطوع، وبهدف نشر ثقافة التطوع الإحترافي بين منسوبي مختلف القطاعات، من خلال تنفيذ مبادرات تطوعية بشكل منظم ومشترك.وأشار إلى أن هذا الملتقى يأتي امتدادًا للعديد من الأنشطة والفعاليات التي تميزت بها الجمعية، وتحرص عليها في مجال العمل التطوعي، وسيضم العديد من الجلسات الحوارية والورش التدريبية واللقاءات المفتوحة بين مديري ومديرات الجهات المشاركة، متطلعاً أن يكون هناك عمل جماعي ورؤى متنوعة لخدمة الصالح العام والمستهدف الأول من خدمات الجمعيات والفرق التطوعية.// انتهى //16:20ت م0048