بريتوريا 5 ربيع الأول 1444هـ الموافق 1 أكتوبر 2022م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جنوب أفريقيا سلطان اللويحان العنقري، بمسؤولين من وزارة العلاقات الدولية والتعاون بجنوب أفريقيا "ديركو زا، برئاسة مديرة إدارة الشرق الأوسط السفيرة راماخوبا، ومديرة إدارة الخليج العربي، نيللي برنارد، ومسؤولين من وزارة العلوم والتكنولوجيا.وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث سبل تعزيزها.// انتهى //16:25ت م0049