جدة 05 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 01 أكتوبر 2022 م واسينظم مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة الثلاثاء المقبل، مؤتمر "التعليم الطبي"، بمشاركة نخبة من المتحدثين داخل وخارج المملكة لبحث المستجدات، وذلك بفندق ريتز كارلتون بجدة.وسيُعقد خلال المؤتمر -الذي تستمر أعماله على مدى يومين- عدد من المحاضرات والندوات يتم خلالها مناقشـة أفضـل الطرق للتعليم والتدريب في مختلف التخصـصـات، إضافة إلى الأنماط العالمية لمستوى التحول والابتكار في تدريب العاملين بالمجال الصحي، إلى جانب مدى تأثير المحاكاة الطبية الإيجابية على كفاءة المتدربين وسلامة المرضى.// انتهى //16:39ت م0054