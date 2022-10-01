كوناكري 05 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 01 أكتوبر 2022 م واسأعلن رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " الكاف" باتريس موتسيبي، قرار الاتحاد القاضي بسحب استضافة نهائيات كأس الأمم الأفريقية للعام 2025 من دولة غينيا كوناكري، بسبب ضعف جاهزية البلاد لتنظيم البطولة الأفريقية، وسير عملية الاستعداد بوتيرة بطيئة.وعن الدولة المقررة أن تكون البديلة لاستضافة هذا الحدث القاري الأفريقي، أفاد موتيسيبي في تصريحه، أن "الكاف" سيفتح لاحقاً الباب أمام طلبات جديدة لاستضافة البطولة القارية 2025.// انتهى //18:14ت م0074