الرياض 05 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 01 أكتوبر 2022 م واستُشارك جامعة الملك سعود ممثلة بعمادة شؤون المكتبات بجناح في معرض الرياض الدولي للكتاب ٢٠٢٢ في واجهة الرياض، تحت شعار فصول الثقافة.ويستقبل جناح الجامعة والمكتبات الفردية زوّاره بنماذج من كتب خاصة للمكتبات الفردية لمسؤولين ومثقفين سعوديون أبرزهم علامة الجزيرة الشيخ حمد الجاسر، والعلامة خير الدين الزركلي، والدكتور عبدالعزيز الخويطر -رحمهم الله-، حيث تقوم جامعة الملك سعود ممثلة بعمادة شؤون المكتبات بحفظها والعناية بها وإتاحتها للباحثين والباحثات في مبنى مكتبة الملك سلمان المركزية بالجامعة.وتُغطي تلك المكتبات -إضافة إلى ١٠ مكتبات أخرى فردية وخاصة- شخصيات ثقافية وأدبية سعودية في مختلف العلوم والفنون والتخصصات، موثّقة بذلك مراحل تطور الحركة الثقافية والعلمية في المملكة منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز -رحمه الله - وحتى هذا العهد الزاهر.// انتهى //18:15ت م0075