الرياض 05 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 01 أكتوبر 2022 م واسشارك معالي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد بن أحمد السديري اليوم، في اجتماع الطاولة المستديرة لوزراء العلوم والتكنولوجيا على هامش الاجتماع السنوي لمنتدى العلوم والتكنولوجيا في دورته الـ 19 المنعقد في اليابان.وأكد الدكتور السديري -خلال كلمته التي ألقاها عبر الاتصال المرئي اليوم-، على أهمية الدور الأساسي للشراكات بين القطاعين الأكاديمي والصناعي والحكومي لإيجاد حلول مستدامة لتحقيق الأهداف الاقتصادية ومواجهة التحديات العالمية، مثل التغيّر المناخي.وأشار إلى أن أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 هو بناء مستقبل مستدام وتسريع التحوّل الاقتصادي القائم على الابتكار، مبيّناً أن وزارة التعليم تسعى لتحقيق هذا الهدف، من خلال عدد من المبادرات والمشاريع الوطنية لتطوير وتعزيز الرحلة التعليمية مدى الحياة، وبناء مهارات مستقبلية للطلاب، خاصة في مجال العلوم والتكنولوجيا، إضافة إلى ذلك التعاون مع القطاعين العام والخاص لتوجيه أنشطة البحث والتطوير والابتكار في الجامعات لخدمة احتياجات الاقتصاد الوطني.وأضاف نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار خلال كلمته، أن الدرس الأهم المستفاد بعد أزمة كوفيد-19 هو أن المشاكل العالمية تتطلب حلولاً عالمية وتعاوناً فعالاً؛ مؤكداً على أهمية الاستفادة من مستوى الإمكانات التي توفرها العلوم والتكنولوجيا والعمل على الوصول الى أحدث ما توصلت لها هذه الإمكانات لتهيئة المجتمعات للمستقبل.وأكد على الدور المهم الذي يجب اتخاذه من قبل الحضور في تحديد السياسات العامة المنهجية التي ترسم الحدود المعرفية لتحقيق أهداف محددة، وكذلك الدور الذي يجب أن تقوم به الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات لتطوير الإستراتيجيات التي تضمن رفاهية المجتمع، ومستقبل أفضل للشباب، وتحقيق الاقتصاد المستدام.يُذكر أن هذا المنتدى يهدف إلى توسيع التعاون الدولي في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار لمواجهة التحديات العالمية، ومناقشة الأدوار التي يجب أن تلعبها العلوم والتكنولوجيا والابتكار في مجتمع ما بعد كوفيد -19.// انتهى //18:15ت م0076