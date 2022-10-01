جدة 05 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 01 أكتوبر 2022 م واسدانت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي بأشد اللهجات الهجوم الإرهابي الانتحاري الذي وقع على مركز كاج التعليمي بمنطقة دشت البرشي في كابول بأفغانستان.وأفادت التقارير أن ما لا يقل عن 20 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب 30 آخرون بجروح، معظمهم من النساء والفتيات.وأعربت الهيئة عن تعازيها الحارة والصادقة لأسر الضحايا، وحثّت جميع أصحاب المصلحة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الحريات الأساسية وحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحياة، والأمن، والكرامة، والحق في التعليم المكفول للشعب الأفغاني في جميع الظروف وفقا للقيم الإسلامية التي تتسم بالمساواة والمعايير العالمية لحقوق الإنسان.وفي هذا الصدد تذكر الهيئة أنها طالما دانت أمثال تلك الأعمال الإجرامية أينما وقعت بغض النظر عن مرتكبيها، علما أن مثل تلك الهجمات البربرية التي تقوم بها أية جماعة تدعو إلى أيديولوجيات منحرفة، لا تمت إلى الإسلام بصلة، الذي يحظر الإرهاب واستهداف المدنيين الأبرياء مهما كانت الظروف.وأضافت الهيئة أن المرافق التعليمية تعـد الملاذ الآمن للسلام وتعليم الشباب، ومن ثم فهي وسيلة لبناء المهارات الضرورية للإسهام في التنمية المستدامة.ودعت الهيئة جميع أصحاب المصلحة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره بشكل مستمر وفعال، وتقديم مرتكبي تلك الجريمة النكراء إلى العدالة والحرص على الالتزام بقيم التعددية والتسامح التي تظل أفضل دفاع ضد هؤلاء الذين يسعون لقلب المجتمعات ضد بعضها.// انتهى //18:16ت م0077