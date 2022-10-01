الرياض 05 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 01 أكتوبر 2022 م واسيستعد الفارس السعودي ريان المبطي للمشاركة في بطولة كأس العالم للخيل الصغيرة للقدرة والتحمل لمسافة 120 كم، المقرر إقامتها في الثاني من أكتوبر المقبل بإسبانيا.وتأتي مشاركة المبطي برفقة الجواد "نايتشر ريلام" بعد تأهله في سباق فرنسا الدولي في يوليو الماضي لذات المسافة.يذكر أن هذه البطولة -المصنفة ضمن أصعب بطولات رياضة الفروسية- ستشهد مشاركة 54 فارساً وفارسة من 20 دولة حول العالم، وتكمن صعوبتها والفوز بها كونها مخصصة للجياد بعمر ثمان سنوات فقط، الأمر الذي يزيد من مستوى مشقة المهمة على الفارس في عملية اختيار الجواد المناسب للمشاركة وتجهيزه لتحقيق الفوز.// انتهى //18:16ت م0078