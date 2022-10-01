الرياض 05 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 01 أكتوبر 2022 م واسحققت الهيئة العامة للترفيه اليوم رقما قياسيا جديدا في "غينيس" للأرقام القياسية، من خلال مهرجان "أوتلت 2022" للتسوق، الذي بدأت فعالياته اليوم بوصفه أكبر "أوتلت" مؤقت في العالم، بمساحة تصل لأكثر من 145 ألف متر مربع.وتسلمت الهيئة شهادة تسجيل "أوتلت 2022" للتسوق ضمن أرقام "غينيس"، إذ يجمع في مناطقه المتنوعة ثلاثة ملايين قطعة، تعود صناعتها لأكثر من 1500 علامة تجارية عالمية.ويتميز المهرجان -الذي انطلقت فعالياته اليوم في العاصمة الرياض- بأسعاره الحصرية والمخفضة، التي تصل نسبتها إلى 70%، وسط منتجات مصممة من قبل خبراء عالميين في مجالات الأزياء، والإكسسوارات، وأدوات التجميل، كما تتفرد أروقته بتصاميمها الخارجية، ذات الطابع الإغريقي في منطقة تسوق مفتوحة.ويضم المهرجان مناطق ترفيهية مخصصة للأطفال، وعددًا من المطاعم والمقاهي المتخصصة في توفير خيارات متنوعة للزوار القادمين من داخل المملكة وخارجها.ولمزيد من المعلومات عن المهرجان يمكن الدخول عبر الرابط: http://bit.ly/3BWMoxv، كما يمكن حجز تذاكر الدخول المجاني للزوار عبر الرابط: https://enjoy.sa/ar/events/Outlet/، وحجز تذاكر الـ VIP والـVVIP من خلال تطبيق وموقع "باركي".// انتهى //18:33ت م0080