الدمام 05 ربيع الأول 1444هـ الموافق 01 أكتوبر 2022م واساختُتمت اليوم مباريات الجولة الرابعة من بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد، إذ تمكن الترجي من تجاوز نظيره الهدى بنتيجة (29-27) في المباراة التي جمعتهما على صالة مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية بالقطيف.وأسفرت باقي نتائج مباريات الجولة التي جرت أمس عن انتصار الخليج على الوحدة بنتيجة (36-29)، وفوز مضر على المحيط بنتيجة (31-19)، واستطاع الصفا التفوق على النور بنتيجة (29-27)، وحقق الزلفي الفوز على الابتسام بنتيجة (31-25)، وتلقى القارة الخسارة من الأهلي بنتيجة (27-32).وبهذه النتائج تواصل فرق الخليج ومضر والصفا حصدها للعلامة الكاملة بواقع 8 نقاط تضعهم في المراكز الثلاثة الأولى توالياً وبفارق الأهداف، تتبعهم فرق النور والهدى والأهلي والوحدة والترجي في المراكز من الرابع حتى الثامن على التوالي بواقع 4 نقاط لكل منهم، ويمتلك فريقا الابتسام والزلفي نقطتين يحتلان بهما المركزين التاسع والعاشر، ويقع فريقا القارة والمحيط في مؤخرة الترتيب دون أي نقطة.// انتهى //18:34ت م0082