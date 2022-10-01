الدمام 05 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 01 أكتوبر 2022 م واساختتم الاتحاد ‏السعودي للمصارعة اليوم ‏منافسات بطولة المنطقة الشرقية للفئات كافة.وجاء الاتفاق أولاً في منافسات المصارعة الرومانية للناشئين (ب) تحت 17 سنة، فيما حل الخليج ثانيًا، وذهبت باقي المراكز تتابعاً للقادسية والنهضة والخويلدية والجزيرة.وعاد الاتفاق ليحقق الأسبقية في منافسات المصارعة الحرة للناشئين (ب) تحت 17 سنة، تلاه القادسية ثانيًا، ونال الخليج والخويلدية والجزيرة والنهضة على التوالي باقي المراكز.وفي المصارعة الرومانية ‏للكبار (الدرجة الأولى) أضاف الاتفاق لرصيده في هذه البطولة أولوية أخرى، إذ حقق في هذه المنافسة المركز الأول، والثاني ذهب للقادسية، وجاء النهضة والجزيرة والخويلدية في المراكز الثالث والرابع والخامس على التوالي، في حين واصل الاتفاق الأسبقية بالظفر بالمركز الأول في منافسات المصارعة الحرة ‏للكبار (الدرجة الأولى)، فيما خطف القادسية المركز الثاني، وجاء النهضة ثالثاً، والجزيرة رابعاً، والخويلدية خامساً.// انتهى //18:34ت م0083