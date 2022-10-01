الرياض 05 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 01 أكتوبر 2022 م واستوّج المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للريشة الطائرة يزيد المسعود نادي الرياض بكأس بطولة الدوري الممتاز للريشة الطائرة لفئة البراعم، وقلّد لاعبي النادي ميدالياتهم الذهبية، فيما حل نادي الاتفاق ثانياً، بينما جاء نادي القارة ثالثاً.وجاء ختام الدوري في الصالة الرياضية بإستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، التي استضافت منافسات البطولة لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة 62 لاعباً يمثلون 14 نادياً.// انتهى //18:35ت م0084