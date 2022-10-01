الرياض 05 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 01 أكتوبر 2022 م واسشهد جناح وزارة العدل المشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب -المقام في واجهة الرياض- إقبالاً من الزوار الذين توافدوا على الجناح واطلعوا على ما يحتويه من منصات وإصدارات ومطبوعات تسهم في نشر الثقافة العدلية.واستمع زوار جناح وزارة العدل إلى شرح وتعريف بنظام الأحوال الشخصية، وكيف أسهم في دعم جودة الأحكام وسرعة إنجاز الدعاوى الأسرية، مطلعين من خلال موظفات الوزارة القانونيات القائمات على الجناح على أبرز أهداف النظام، التي تتمثل في الحفاظ على استقرار الأسرة بوصفها المكون الأساسي للمجتمع، متعرّفين على أبرز مضامين النظام وآثاره.وتستقبل وزارة العدل زوارها في (جناح رقمG31 - البوابة رقم 2 – المنطقة 6) من الساعة 11 صباحاً إلى 12 ليلاً، ويوم الجمعة من الساعة الـ 2 ظهراً إلى 12 ليلاً.// انتهى //18:40ت م0085