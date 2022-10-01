الرياض 05 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 01 أكتوبر 2022 م واساختتم الاتحاد السعودي للجمباز في العاصمة الرياض بطولة المملكة للأندية والهيئات للبنات في دورتها الثانية بمشاركة 9 أندية، وانطلقت الخميس الماضي على صالة ملعب الأمير فيصل بن في فهد، وشملت الفئات العمرية من 7 إلى 8 سنوات.وكان رئيس الاتحاد السعودي للجمباز سليمان الجاسر حاضراً في اليوم الختام، إذ توّج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في البطولة، وهم "مركز الرياض" بالمركز الأول، فيما حصل "مركز رمز الحركة" على المركز الثاني، وحل "مركز Expressions" ثالثاً.وفي الفردي العام فازت منيرة الخويتم من مركز الرياض بالميدالية الذهبية، وهديل الكبير من ذات المركز بالميدالية الفضية، فيما حصلت اللاعبة كادي عبدالمجيد من مركز رمز الحركة على الميدالية البرونزية.من جانبه أشار المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للجمباز راكان الفهيد إلى حرص اتحاد اللعبة على تنظيم البطولة للمرة الثانية، لاهتمامه البالغ بالرياضة النسائية، وتحفيزاً منه للجهود التي بذلتها اللاعبات على صعيد التدرييات السابقة للبطولة، وجدّيتهن في المنافسة طوال مشاركتهن فيها، مؤكداً أن البطولة ليست إلا البداية، لأن الاتحاد يعتزم تنظيم المزيد من البطولات النسائية في مختلف ألعاب الجمباز، بهدف رفع عدد الممارسات لهذه الرياضة وتشجيع لاعباتها.// انتهى //18:48ت م0087