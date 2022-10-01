الرباط 05 ربيع الأول 1444 ه الموافق 01 اكتوبر 2022 م واسعقد نائب المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الدكتور عبد الإله بن عرفة اليوم بمكسيكو اجتماعا مع وزيرة الثقافة والفرنكوفونية بالكوت ديفوار فرانسواز رومارك على هامش مشاركتهما في مؤتمر اليونسكو العالمي للسياسات الثقافية، حيث بحثا سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الثقافة.وأوضح بيان صادر عن الإيسيسكو من مقرها بالرباط أن الجانبين ناقشا الترتيبات المطلوبة لإعلان أبيدجان عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي لعام 2023 عن المنطقة الأفريقية، حيث أكدت الوزيرة الإيفوارية استعداد بلدها لتنظيم هذه الاحتفالية بما يليق ببرنامج الإيسيسكو لعواصم الثقافة في العالم الإسلامي.كما أشادت بالجهود التي تقوم بها المنظمة لفائدة الدول الأعضاء، معربة عن ارتياحها لتسجيل ثلاثة مواقع تاريخية في بلادها على لائحة التراث في العالم الإسلامي خلال عام 2022.// انتهى //19:22ت م0089