مقديشو 05 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 01 أكتوبر 2022 م واسقُتل عشرة أشخاص بمحافظة إقليم غدو، على يد عناصر إرهابية من ميليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.وأفاد محافظ إقليم غدو أحمد بولي غراد -وفق وكالة الأنباء الصومالية- اليوم أن العناصر الإرهابية شنوا هجوماً مسلحاً على الأشخاص عندما كانوا يعملون على حفر بئر لسقيا المنكوبين جراء موجة الجفاف التي ضربت عدة مناطق بجنوب ووسط البلاد، مشيراً إلى أن الإرهابيين قاموا بإحراق جثثهم ومعداتهم.وأضاف أن الجيش الصومالي والانتفاضة الشعبية قاما بعدة ضربات لميليشيات الشباب الإرهابية، مما أدى إلى تطهير العديد من المناطق التي كانت بحوزتها في السنوات الماضية.// انتهى //19:22ت م0090