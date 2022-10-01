لندن 05 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 01 أكتوبر 2022 م واسفاز فريق أرسنال على ضيفه توتنهام بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على إستاد الإمارات، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.وبهذه النتيجة يواصل فريق أرسنال تصدره لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 21 نقطة، فيما بقي توتنهام في المركز الثالث برصيد 17 نقطة.// انتهى //19:24ت م0091