حائل 05 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 01 أكتوبر 2022 م واسزار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل اليوم مقر الجمعية الأهلية لرعاية مرضى السرطان بحائل "بسمة".ونوه سموه خلال الزيارة بدعم القيادة الرشيدة -أيدها الله-، مشيداً بجهود فرع الوزارة بالمنطقة والنجاحات التي يحققها في الحصول على مراكز متقدمة بشكل مستمر على مستوى المملكة.ودعا سمو الأمير فيصل بن فهد إلى مضاعفة الجهود في الجانب التوعي للمجتمع، وتعاون الجميع في هذا الاتجاه، مرحباً بسفيرة "بسمة" الطفلة جنا، مؤكداً أن دورها سيكون مؤثراً في محيط توعية الأسر، ودعم الأطفال المصابين معنوياً ومساعدتهم لتجاوز العارض الصحي والنفسي بعون الله تعالى.كما شاهد سموه عرضاً مرئياً عن مسيرة الجمعية، وأبرز إنجازاتها، إلى جانب عرض عن حملة شهر أكتوبر للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي "حائل وردية".إثر ذلك أطلق الأمير فيصل بن فهد بن مقرن الموقع الإلكتروني للجمعية، كما دشن حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي في المنطقة.وفي ختام الحفل كرم سموه "سفيرة بسمة" الطفلة المتعافية من مرض السرطان جنا بنت عبدالكريم العيد، وتسلم العضوية الفخرية، والتقرير السنوي للجمعية.// انتهى //19:47ت م0092