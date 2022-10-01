الرياض 05 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 01 أكتوبر 2022 م واسنفّذت "نُسك" عددا من الجولات التعريفية بمنصتها الإلكترونية في دول آسيا الوسطى ضمن معرضين في جمهوريتي كازاخستان وأوزباكستان، وترأس الوفد المشارك في الزيارة الرسمية معالي وزير الحج والعمرة رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.وتأتي الزيارة بهدف تسليط الضوء على الإجراءات الميسرة التي تتيحها المملكة لتسهيل قدوم المعتمرين من جميع أنحاء العالم لتأدية مناسكهم بطمأنينة ويسر، وإثراء تجربتهم الدينية والثقافية، تحقيقًا لمستهدفات برامج رؤية المملكة 2030، ويمكن الاطلاع على الخدمات التي تقدمها المنصة من خلال زيارة: nusuk.sa.وشهدت الجولات توقيع عدد من الاتفاقيات بهدف تسهيل إجراءات قدوم ضيوف الرحمن إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة من خلال تطوير الربط الجوي بين المملكة العربية السعودية وتلك الدول، في إطار الجهود المبذٌولة بالشراكة بين جميع الأطراف ذات العلاقة للارتقاء بجودة الخدمات المُقدمة تحت مظلة برنامج "خدمة ضيوف الرحمن" أحد برامج رؤية المملكة العربية السعودية 2030.وتُقدم "نسك" مجموعة واسعة من الخيارات والحلول المتنوعة للسكن وحجوزات الرحلات لضيوف الرحمن وقاصدي الحرمين الشريفين من الزوار والمصلين والمعتمرين، بالشراكة مع نخبة معتمدة من الشركات العاملة بقطاع السفر في جمهوريتي كازاخستان وأوزباكستان، ومزودي خدمات العمرة والزيارة من السعودية، لتعزيز التعاون وبناء الشراكات لخدمة المعتمرين والزوار.وأشار المشرف العام على «نُسك» فهد بن محمد حميد الدين إلى أن انطلاق «نُسك» يعدّ أحد أبرز وأهم المستحدثات منذ إصدار التأشيرة الإلكترونية بالسعودية في عام 2019، ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكات وتسهيل الإجراءات في زيادة أعداد المعتمرين والزوار القادمين من كازاخستان ومن أوزباكستان، إضافة إلى تعزيز الشراكة مع شركات الطيران الوطنية والاقتصادية، بهدف جعل رحلة قاصدي المملكة لزيارة المشاعر المقدسة في مكة والمدينة الأكثر يسرًا من أي وقت مضى.يُذكر أن وزارة الحج والعمرة أطلقت منصة "نسك" - إحدى مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن - أحد برامج رؤية المملكة 2030 – بالتعاون والشراكة مع الهيئة السعودية للسياحة، وذلك لتمكين الراغبين في أداء العمرة أو الزيارة من إصدار التأشيرات والتصاريح اللازمة وحجز الباقات والبرامج إلكترونيًا، إضافة إلى الاستفادة من مجموعة من الخدمات الأخرى بهدف إثراء رحلة ضيوف الرحمن، وتسهيل إجراءات الحجز ضمن باقات وبرامج متنوعة، والارتقاء بتجربة قاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة.// انتهى //20:00ت م0094